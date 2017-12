Tegnaptól újra tartálykocsival szállítanak vizet a csallóközi falvakba

CSALLÓKÖZNÁDASD | Leghamarabb január második hetében állhat helyre a vízszolgáltatás az érintett hat dunaszerdahelyi járásbeli községben. Tegnap újra tartálykocsikból látták el ivóvízzel a lakosokat.

Csallóköznádasdon, Bakán és Dercsikán december 13-án tiltotta meg a vezetékes víz használatát a regionális közegészségügyi hivatal. Néhány nappal később Gellében, Sárosfán és Lúcson is tilalmat rendeltek el, mert az atrazin mennyisége túllépte a megengedett határértéket a vezetékes vízben. Az ünnepek előtt tartálykocsival szállítottak ivóvizet a lakosoknak, karácsonyra minden háztartás három napra elegendő ivóvizet kapott, összesen 57 liter palackozott vizet vihettek haza a Nyugat-Szlovákiai Vízművek ügyfelei. „Nem vagyunk víz nélkül. Nem kaptunk annyi palackos vizet, amennyit megígértek, de megoldottuk a problémát. A vízművek ugyanis a hétvégi házakban lakó ügyfelekkel is számolt, úgyhogy sikerült pótolni a hiányt. Még karácsony után is tudtunk palackos vizet osztani, és tegnap a tartálykocsi is újra elindult” – tájékoztatta lapunkat Bóna Zsuzsa, Csallóköznádasd polgármestere. Hozzátette, nincs fennakadás. „Bízunk benne, hogy mihamarabb megérkezik a pumpa” – mondta a polgármester. A vízművek szűrőberendezést szerel fel a vízforráshoz, amellyel megtisztítják a szennyezett vizet. „Tárgyalunk a beszállítóval, és januárban folytatjuk a munkát. A csallóköznádasdi forrásnál legkésőbb január második hetében elindítjuk a berendezést, a másik forrásnál pedig a hónap folyamán” – közölte a Nyugat-Szlovákiai Vízművek vezetősége. Elmondták, hogy a szűrőberendezés azonnal megtisztítja a vizet, újra iható lesz a vezetékes víz. Ezt azonban a közegészségügyi hivatalnak kell megerősítenie, amely mintát vesz és megvizsgálja a vízminőségét.