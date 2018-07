Tavasszal megkezdik az új házak építését a Luník IX-en

Kassa | Az ETP Slovensko nonprofit szervezet tájékoztatása szerint tavasszal megkezdik az új házak építését a Luník IX lakótelepen. Már megvannak az első jelentkezők, az építkezést saját pénzből fedezik.

Slávka Mačáková, a nonprofit szervezet igazgatója elmondta, a 2016-ban indított Életet lehelünk a Luník IX-be nevű projektbe, melybe az önerőből finanszírozott családi házak építése is beletartozik, eddig nagyjából 16–18 család kapcsolódott be. „Öt család nagyon kitartó, közülük három a program minden kritériumának megfelel” – magyarázta az igazgató az építkezés kapcsán szervezett sajtótájékoztatón. Még mielőtt nekilátnak az építkezésnek, a Hrebendová utcai panelházakat le fogják bontani, az alapokat pedig csak a földterületek elrendezése után fogják kiásni, azonban az igazgató szerint a sokkal komplikáltabb a projektet a várossal megszervezni, mint egy kisebb településsel. „Hosszabb időt fog igénybe venni a kivitelezés, de így tovább tudnak spórolni a jelentkezők. Egyesek már a házak belső elrendezését tervezgetik, és azt, hogy milyen színűek lesznek a falak, vagy hogy milyen legyen a bútor” – tette hozzá Mačáková. Az egyszintes családi házak alapterülete 50 és 80 négyzetméter között lesz, de tervben van egy multifunkciós centrum megépítése is. „Az úgynevezett „gyakorlóházat” az ügyfeleink saját kezűleg fogják felépíteni egy építésvezető felügyelete alatt. Ezzel azt is szeretnénk elérni, hogy a munkában résztvevők elsajátítsák az építkezési munkát” – mondta az ETP igazgatója.