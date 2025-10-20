Az utóbbi 4 hónapban 46 vírusos hepatitisz A (VHA) fertőzést regisztráltak Tallóson (Tomášikovo), beleértve a közeli Jegenyés roma telepet. A legutóbbi esetet október 15-én erősítették meg. Tallóson 9 fertőzésről tudnak, a többi eset Jegenyésen fordult elő.
Tallóson és a Jegenyés roma telepen 46 sárgaságos eset fordult elő június óta
„A tallósi megbetegedésekre a telepről származó lakosokkal való érintkezés után került sor. Két családban is felütötte a fejét a betegség, mindkét családban négyen fertőződtek meg” – pontosított Šuleková.
Október elején az ottani alapiskola egyik diákja is megbetegedett. „A Galántai Regionális Közegészségügyi Hivatal által elrendelt intézkedések továbbra is érvényesek” – tette hozzá.
A járványgócban járványügyi vizsgálat folyik. Laboratóriumi vizsgálatok céljából biológiai mintavételt rendeltek el, valamint a kontaktusszemélyek orvosi ellenőrzését és beoltását. A VHA terjedésének megelőzése céljából a lakosoknak egészségügyi felvilágosítást is tartanak.
