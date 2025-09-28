Talaj menti fagy lesz az éjszaka

Észak-, Közép- és Nyugat-Szlovákia egyes részein éjjel talaj menti fagy várható – figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a honlapján. Az intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki, mely éjféltől hétfő reggel 8:00 óráig lesz érvényben.

A figyelmeztetés a Malackai, a Besztercebányai, a Breznóbányai, a Gyetvai, a Losonci, a Poltári, a Nagyrőcei, a Rimaszombati, a Zólyomi, a Garamszentkereszti, a Báni, az Illavai, a Simonyi, a Vágbesztercei, a Privigyei, a Puhói, a Gölnicbányai, a Rozsnyói, az Iglói, a Szenicei, a Késmárki, a Lőcsei, a Poprádi járást, valamint Zsolna megye egész területét érinti.