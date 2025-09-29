Taktikai gyakorlatot tartott a rendőrség a somorjai gimnáziumban

„A taktikai gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy válsághelyzetben a rendőrség és minden egység kész legyen minél gyorsabban szakszerűen segíteni az érintetteknek” – tette hozzá a rendőrség.

A gyakorlatot Nagyszombat megyével együttműködve hajtották végre. „Az egyeztetések után a somorjai gimnáziumot jelöltük ki helyszínnek” – zárta a rendőrség.