Régió

Taktikai gyakorlatot tartott a rendőrség a somorjai gimnáziumban

rendorseg kp
Rendőrségi felvétel
tasr
TASR

Tervezett taktikai gyakorlatot tartott hétfőn a rendőrség a somorjai gimnáziumban, a dunaszerdahelyi járásban – tájékoztatott a közösségi hálón a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság.

„A taktikai gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy válsághelyzetben a rendőrség és minden egység kész legyen minél gyorsabban szakszerűen segíteni az érintetteknek” – tette hozzá a rendőrség.

A gyakorlatot Nagyszombat megyével együttműködve hajtották végre. „Az egyeztetések után a somorjai gimnáziumot jelöltük ki helyszínnek” – zárta a rendőrség.

Somorja
rendőrség
