Taktikai gyakorlatot tartott a rendőrség a somorjai gimnáziumban
„A taktikai gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy válsághelyzetben a rendőrség és minden egység kész legyen minél gyorsabban szakszerűen segíteni az érintetteknek” – tette hozzá a rendőrség.
A gyakorlatot Nagyszombat megyével együttműködve hajtották végre. „Az egyeztetések után a somorjai gimnáziumot jelöltük ki helyszínnek” – zárta a rendőrség.
