Hajmeresztő álhírek és összeesküvés-elméletek kapnak lábra Párkányban a Vadas ügyében

Nem kell stilisztikailag felturbózott, erős felütéssel kezdenünk, ezt ugyanis már megtették mindazok, akikkel a városban a napokban beszélnünk sikerült a Vadas fürdő kényszerbezárása kapcsán.

Abszolút fel van fújva ez az ügy, az pedig undorító, ahogy egyes bulvárlapok már kifejezetten a Vadast állítják be gyilkosnak a szegény kisfiú halála miatt. Ez a hisztérikus, lihegő vájkálás senkinek sem használ

– mondja a kedvenc újágosbódénk eladója. Egy, a városban népszerű söröző tulajdonosa szintén úgy véli, hogy az egyelőre minden bizonyíték nélküli, fröcsögő prejudikálás és az egymásnak is ellentmondó pletykák bőven mérgezik a közhangulatot, holott erre most aztán végképp semmi szükség.

A parazitafertőzésben elhunyt fiút természetesen mindenki sajnálja Párkányban, de az össszes, általunk megkérdezett személy kétli, hogy ezért a Vadas lenne a felelős, illetve gyanús nekik az is, hogy csak ez az egyetlenegy eset fordult elő, még ha rendkívül ritka is a kórokozó felbukkanása.

Az emberek elfogadják, hogy ilyen esetben elhúzódik a vizsgálat és akár többszöri vízmintavételre, kontrollra is szükség van, ám azt is hozzáteszik, hogy minél tovább húzódik az ügy, annál hajmeresztőbb álértesülések és összeesküvés-elméletek kapnak lábra.

Elképesztő butaságok terjednek, mint például az, hogy egy hazai, ismert milliomos csempészte be a Vadasba a parazitát, hogy a fürdő tönkremenetele után bagóért megvehesse a létesítményt, vagy az, hogy azért nem fertőtlenítik eléggé a medencéket, mert lopják a klórt és feketén árulják a városban.

Holott jelen pillanatban egyetlen dolog biztos, mégpedig az, hogy az Érsekújvári Járási Tisztiorvosi Szolgálat vizsgálata még tart, és még egyáltalán nem bizonyosodott be, hogy a szerencsétlenül járt kisgyerek épp Párkányban és épp a fürdőben fertőződött meg. Egyébként az általunk megkérdezett személyek közül senki sem panaszkodott a vízminőségre és a tisztaságra, de többen úgy vélik, a Vadasnak, a fürdőidénynek és magának a városnak már akkor is ártott az ügy, ha szombaton újra nyithatna a fürdő.

Egy, a fürdőben büfét és szállásokat üzemeltető vállalkozó azt mondta az Új Szónak, hogy múlt hét vasárnap még a büfék zöme nyitva volt a Vadasban, mert abban bíztak, hogy hétfőre már lesznek laboreredmények, keddre viszont fordult a kocka.

„Most már a büfék kilencven százaléka bezárt, én is. A cseh vendégeim pedig közölték, hogy elutaznak, mert nem tudnak strandolni, fürödni. Én szállást adok és biztosítok továbbra is, de arról nem én tehetek, hogy ők nem strandolhatnak. A szerződés szerint egy bizonyos összeget vissza tudunk fizetni, de nem mindenki teheti ezt meg, hiszen ezeket a pénzeket már visszaforgattuk a nyári működésbe, az ellátás biztosításába.

Szomorú, ami a kisfiúval történt, viszont az én gyerekeim is abban a medencében fürödtek, többször is, az ügy kipattanása előtt is, óvatosan ítélkeznék tehát. Pár napot még kibírok, de előbb-utóbb nagyon keményen pénzkérdéssé válik ez az eset, mert Párkányban rengeteg ember megélhetését biztosítja a strandidény, nem csak a mienkét