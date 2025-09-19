Az egyik problematikus helyszín: az Október 28-a utca és a 64-es elsőrendű út kereszteződése
Szorongatja a forgalom Ógyallát – biztonságosabb körülményeket szeretnének a lakosok
Az ógyallai képviselő-testület legutóbbi ülésén két közlekedési probléma is terítékre került. A kritikus helyeken levő kereszteződések rendezését és az Ordódy utcába való behajtás szigorítását kérik a lakosok és néhány képviselő. Nem egyszerű azonban meglépni a szigorításokat, további egyeztetésekre van szükség a megfelelő szakemberekkel.
A Komáromi járásban több város is évek óta vár az elkerülőutakra – és ez alighanem még hosszú évekig nem is fog változni. Amíg az úthálózat nem követi az egyre növekvő forgalmi terhelést, addig az önkormányzatoknak és az utak fenntartóinak folyamatosan mikromenedzsmenttel kell foglalkozniuk.
Az általános helyzetleírás Komárom és Gúta mellett érvényes Ógyallára is, ahol képviselői javaslatra két közlekedéssel kapcsolatos napirendi pontot is megvitattak a csütörtöki ülésen.
Látóháromszöget a kereszteződésekbe!
Štefan Pupák képviselő terjesztette elő a két másik társával – Angelika Hajníkovával és Ctibor Melichhel – együtt benyújtott javaslatot, amely öt darab, kritikus pontokon levő ógyallai kereszteződés átalakítására vonatkozik. Mindegyik a 64-es elsőrendű út mentén található.
Az indoklás szerint a komáromi Monostori híd átadása óta olyannyira megnövekedett a forgalom Ógyallán, hogy a főúton gyakran egybefüggő kocsisorok alakulnak ki. Emiatt a – jellemzően helyi – sofőrök csak nehezen tudják végrehajtani a manővert, amikor a mellékutcákból szeretnének kikanyarodni.
Pupák problematikusnak látja azokat a parkolóhelyeket is, ahonnan a gépkocsik csak úgy tudnak távozni, hogy kitolatnak a főútra.
A polgármesternek címzett javaslat szerint a kérdéses kereszteződéseknél ún. elindulási látóháromszögeket kéne kialakítani. Ezek a haránt irányú csíkokkal jelzett sávok abban segítenének, hogy oda még véletlenül sem parkolnának autók, s így az utcákból kihajtó sofőrök jobban rálátnának a főútra.
Peter Závodský polgármester Pupák felvetésére elmondta, hogy egyes kereszteződések kapcsán ezt már maga a város is felvetette. Az illetékes közlekedési mérnök azonban úgy reagált, hogy a kereszteződések közelében, a főúton parkoló sofőrök egyébként is szabályt sértenek, ha nem hagynak legalább öt métert szabadon a mellékutca előtt. Ezenfelül a látóháromszögek kialakításához projektdokumentációra és pénzre is szükség van.
A vita alapján úgy tűnik, a város szervez majd egy munkatalálkozót, amelyre meghívják az illetékes szakembereket is.
Pupák emellett azt javasolta, hogy a városi rendőrség szigorúbban ellenőrizze az ötméteres sávon belül szabálytalanul parkoló járműveket. A képviselők végül megszavazták a határozatot, így további előrelépés később várható az ügyben.
Ordódy utca: traktorokkal vagy azok nélkül?
Az ugyancsak Pupák által előterjesztett másik, ugyancsak lakossági bejelentésre reagáló javaslat a bagotai városrészben található Ordódy utcára vonatkozik. Ez az útirány köti össze Ógyallát Margitpuszta városrésszel, valamint Perbetével és Kolta környékével.
Závodský közbevetése nyomán kiderült, hogy Pupák előterjesztése részben tárgytalan, ugyanis a nehezebb tehergépjárművek eleve ki vannak már tiltva az utcából.
A képviselő azonban pontosította az előterjesztését: a traktorok továbbra is használhatják az Ordódy utcát.
Štefan Bogner képviselő, a közlekedési bizottság vezetője megjegyezte: az illetékes közlekedési mérnök nem tartotta indokoltnak a meglevő tiltás szigorítását. Závodský ezt pontosítván elmondta, hogy az utca szélessége állítólag megfelelő, illetve a forgalomsűrűség sem indokolja azt, hogy a traktorok is kifejezett tiltás alá essenek. A polgármester emellett felvetette, hogy ha ebbe az utcába nem hajthatnak be a traktorok, akkor máshol fognak gondot okozni.
Seifert Norbert képviselő mindehhez hozzáfűzte: ezek a mezőgazdasági gépjárművek rendszerint három tonnánál is többet nyomnak – ugyanakkor az azokat használó gazdák is helyben laknak, vagyis muszáj a környéken közlekedniük.
A képviselők végül megszavazták az előterjesztést, amely szerint a polgármesternek lépnie kell az utca közlekedési rendjének megváltoztatásában. Emellett úgy tűnik, a kereszteződések kapcsán belengetett munkatalálkozó témái között az Ordódy utca kérdése is szerepelni fog.
