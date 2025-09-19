Szorongatja a forgalom Ógyallát – biztonságosabb körülményeket szeretnének a lakosok

Az általános helyzetleírás Komárom és Gúta mellett érvényes Ógyallára is, ahol képviselői javaslatra két közlekedéssel kapcsolatos napirendi pontot is megvitattak a csütörtöki ülésen.

Látóháromszöget a kereszteződésekbe!

Štefan Pupák képviselő terjesztette elő a két másik társával – Angelika Hajníkovával és Ctibor Melichhel – együtt benyújtott javaslatot, amely öt darab, kritikus pontokon levő ógyallai kereszteződés átalakítására vonatkozik. Mindegyik a 64-es elsőrendű út mentén található.

Az indoklás szerint a komáromi Monostori híd átadása óta olyannyira megnövekedett a forgalom Ógyallán, hogy a főúton gyakran egybefüggő kocsisorok alakulnak ki. Emiatt a – jellemzően helyi – sofőrök csak nehezen tudják végrehajtani a manővert, amikor a mellékutcákból szeretnének kikanyarodni.

Pupák problematikusnak látja azokat a parkolóhelyeket is, ahonnan a gépkocsik csak úgy tudnak távozni, hogy kitolatnak a főútra.

A polgármesternek címzett javaslat szerint a kérdéses kereszteződéseknél ún. elindulási látóháromszögeket kéne kialakítani. Ezek a haránt irányú csíkokkal jelzett sávok abban segítenének, hogy oda még véletlenül sem parkolnának autók, s így az utcákból kihajtó sofőrök jobban rálátnának a főútra.

Peter Závodský polgármester Pupák felvetésére elmondta, hogy egyes kereszteződések kapcsán ezt már maga a város is felvetette. Az illetékes közlekedési mérnök azonban úgy reagált, hogy a kereszteződések közelében, a főúton parkoló sofőrök egyébként is szabályt sértenek, ha nem hagynak legalább öt métert szabadon a mellékutca előtt. Ezenfelül a látóháromszögek kialakításához projektdokumentációra és pénzre is szükség van.

A vita alapján úgy tűnik, a város szervez majd egy munkatalálkozót, amelyre meghívják az illetékes szakembereket is.

Pupák emellett azt javasolta, hogy a városi rendőrség szigorúbban ellenőrizze az ötméteres sávon belül szabálytalanul parkoló járműveket. A képviselők végül megszavazták a határozatot, így további előrelépés később várható az ügyben.

Ordódy utca: traktorokkal vagy azok nélkül?

Az ugyancsak Pupák által előterjesztett másik, ugyancsak lakossági bejelentésre reagáló javaslat a bagotai városrészben található Ordódy utcára vonatkozik. Ez az útirány köti össze Ógyallát Margitpuszta városrésszel, valamint Perbetével és Kolta környékével.

Závodský közbevetése nyomán kiderült, hogy Pupák előterjesztése részben tárgytalan, ugyanis a nehezebb tehergépjárművek eleve ki vannak már tiltva az utcából.