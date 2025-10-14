SZÖRNYŰ: Újszülött holttestét találták meg egy mosógépben

A gyermek testét egy mosógépben, rongyokba csavarva találták meg.

Pozsonyban, egy Nobelova utcai lakásban egy újszülött kisfiú holttestét találták meg a rendőrök kedd hajnalban. A holttest a mosógépben volt, rongyokba csavarva.

A hatóságokat azután értesítették, hogy a csecsemő édesanyját vérzéssel kórházba szállították, és az orvosok gyanús körülményeket észleltek. A kiérkező rendőrök a lakás átvizsgálása során bukkantak a holttestre.

A JOJ tévé értesülései szerint az anya azt állította, nem tudja, hogyan került a kisfiú a mosógépbe. Az apát, aki állítólag nem tudott a szülésről, a helyszínen őrizetbe vették.

A rendőrség az ügy részleteiről egyelőre nem adott ki további tájékoztatást.

