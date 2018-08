A szoptatásért sétáltak ma Komáromban

Komárom | A szoptatás, az anyatejes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet belvárosi sétájukkal az Ergo Hordozós Klub tagjai.

Szegi Aranka főszervező szerint sajnos az anyukák jelentős része lemond a szoptatásról, amiben szerinte a tápszerlobbi is ludas, pedig biológiailag csupán a nők 3–6 százaléka nem képes szoptatni. „Már a kórházakban olyan ajándékcsomagot kapnak a kismamák, amelyben cumisüveg, tápszerekről szóló ismertetőanyagok vannak – mutatott rá. – Pedig az anyatejet semmi nem pótolja, összetétele alkalmazkodik a baba fejlődéséhez, az évszakhoz, de még a napszakhoz is, a baba tényleg azt kapja, amire szüksége van. Ha van elég teje az anyukának, hat hónapos korig nem is kellene mást adni a babáknak, még nyáron sincs szükség egyéb folyadékra. Arról nem is beszélve, hogy a szoptatásnak a baba és a mama közti lelki kötődés kialakulása szempontjából nélkülözhetetlen szerepe van.”

Varga Csilla, egy hathetes kisfiú anyukája elárulta, ismeretségi körében bizony több az olyan fiatal nő, aki inkább tápszert ad gyerekének. „Ebben valószínűleg kényelmi szempontok is szerepet játszanak, az anya szabadabban mozoghat, nincs akkora lekötöttség. Másrészt sokan megriadnak az első napok fájdalmas szoptatásától, főleg, ha nincs mellettük egy olyan szakember, aki elmagyarázná, mit hogyan is kell tenniük” – mondta. Szegi Aranka szerint a komáromi kórház szerencsére baba- és szoptatásbarát, itt a nővérek sokat segítenek az anyukáknak. A sétát követően az Anglia park fái alatt Ringató foglalkozást tartottak.