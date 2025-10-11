Régió

Szombaton is folytatódik a szeles idő

idojaras szel
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Napindító időjarás-előrejelzésünket mutatjuk.

Szombaton több helyen is kisüthet a nap, jelentős mennyiségű csapadékkal azonban sehol sem kell számolni.

Élénknek, erősnek ígérkezik az északi-északnyugi irányú légmozgás, a lökések sebessége elérheti az 50-60 km/órát, ez pedig a hőérzetet is csökkenti.

Délelőtt 7 és 10, délután 11 és 19 fok közötti csúcshőmérséklet várható, a délebbre fekvő tájakon lesz a legmelegebb.

(shmú)

időjárás
időjárás-előrejelzés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?