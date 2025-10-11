Szombaton is folytatódik a szeles idő

Szombaton több helyen is kisüthet a nap, jelentős mennyiségű csapadékkal azonban sehol sem kell számolni.

Élénknek, erősnek ígérkezik az északi-északnyugi irányú légmozgás, a lökések sebessége elérheti az 50-60 km/órát, ez pedig a hőérzetet is csökkenti.

Délelőtt 7 és 10, délután 11 és 19 fok közötti csúcshőmérséklet várható, a délebbre fekvő tájakon lesz a legmelegebb.

(shmú)