Napindító időjarás-előrejelzésünket mutatjuk.
Szombaton is folytatódik a szeles idő
Szombaton több helyen is kisüthet a nap, jelentős mennyiségű csapadékkal azonban sehol sem kell számolni.
Élénknek, erősnek ígérkezik az északi-északnyugi irányú légmozgás, a lökések sebessége elérheti az 50-60 km/órát, ez pedig a hőérzetet is csökkenti.
Délelőtt 7 és 10, délután 11 és 19 fok közötti csúcshőmérséklet várható, a délebbre fekvő tájakon lesz a legmelegebb.
(shmú)
