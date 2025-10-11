Helyszíni felvétel
Szombati csúcs a Simon-Júdán – lapunk munkatársai is várják az olvasókat (GALÉRIA)
Szombat délután csúcspontjához érkezett a párkányi Simon-Júda napi vásár. Az Új Szó és a Vasárnap sátránál munkatársaink késő délutánig várják az olvasókat.
A vásár utolsó napján déltől csúcsidőszak van: a szűkebb helyeken csak apró lépésben lehet haladni. Parkolóhelyeket már inkább csak a központtól távolabb érdemes keresni. Az Új Szó és a Vasárnap sátrában, amely az Aquario bevásárlóközpont mellett áll, különböző szuveníreket kaphatnak az olvasók, akik lapunk munkatársaival is találkozhatnak.
