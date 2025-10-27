Szlovákia fehérbe borulhat – rekordmennyiségű hó várható a hegyekben

Az elmúlt hetek esőzései és viharai után most a szezon legintenzívebb havazása közelít. Az iMeteo előrejelzése szerint „ha tél közepén lennénk, hókatasztrófáról beszélhetnénk”, ami jelzi a helyzet súlyosságát.

Az ország nyugati áramlásból északnyugati, rendkívül nedves levegőbe került. Ez a változás hétfőn a leghidegebb napot hozza a jövő héten, a maximális hőmérséklet csak +4 és +11 °C között alakul.

A Tátra már október elején hóval borult be, és hétfőn újabb, szezonrekordnak számító havazás várható. A magasabb fekvésű területeken akár 20 centiméternél is több hó hullhat, míg a lakottabb részeken kisebb mennyiségre, porhóra lehet számítani.

Bár a hőmérséklet nem lesz elég alacsony a hóvihar kialakulásához, az intenzív havazás veszélyes lehet az utakon és a közlekedésben. A meteorológusok javasolják, hogy mindenki készüljön fel a csapadékra, különösen Észak-Szlovákiában, ahol a hegyvidéki útviszonyok gyorsan veszélyessé válhatnak.