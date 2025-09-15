Régió

Szíven szúrta férjét egy nő – a férfi a kórházban belehalt sérüléseibe

rendorseg kpp
A rendőrség illusztrációs felvétele
Megrázó gyilkosság történt hétfő délután egy közép-szlovákiai településen.

A Markíza hírportáljának értesülései szerint egy 55 éves nő konyhakéssel mellkason szúrta férjét Poltáron. A 63 éves férfihez mentőt hívtak, a kórházba szállítás közben azonban életét vesztette.

A rendőrök a nőt fő gyanúsítottként őrizetbe vették, és kihallgatásra a legközelebbi rendőrőrsre szállították.

Az ügyben nyomozás indult, a háttérben meghúzódó körülményeket jelenleg is vizsgálják.

gyilkosság
Poltár
késelés
