Megrázó gyilkosság történt hétfő délután egy közép-szlovákiai településen.
Szíven szúrta férjét egy nő – a férfi a kórházban belehalt sérüléseibe
A Markíza hírportáljának értesülései szerint egy 55 éves nő konyhakéssel mellkason szúrta férjét Poltáron. A 63 éves férfihez mentőt hívtak, a kórházba szállítás közben azonban életét vesztette.
A rendőrök a nőt fő gyanúsítottként őrizetbe vették, és kihallgatásra a legközelebbi rendőrőrsre szállították.
Az ügyben nyomozás indult, a háttérben meghúzódó körülményeket jelenleg is vizsgálják.
