Szinte köddé vált a 17 éves Emília – segítsen megtalálni

A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a 17 éves Horvát Emíliát. A lányt utoljára szeptember 13-án, szombaton látták, életjelet több mint két napja nem adott magáról, holléte ismeretlen.

A tinédzser utoljára kék farmernadrágot és fekete pulóvert viselt.

A rendőrség kéri, amennyiben rendelkeznek információval arról, merre lehet a képen szereplő Emília, esetleg találkoztak vele, tárcsázzák a 158-as segélyhívót, vagy tegyenek bejelentést személyesen bármelyik rendőrőrsön.

(regióny)