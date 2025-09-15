Régió

Szinte köddé vált a 17 éves Emília – segítsen megtalálni

eltunt szemely
Rendőrségi felvétel
Már több mint két napja keresik.

A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a 17 éves Horvát Emíliát. A lányt utoljára szeptember 13-án, szombaton látták, életjelet több mint két napja nem adott magáról, holléte ismeretlen.

A tinédzser utoljára kék farmernadrágot és fekete pulóvert viselt.

A rendőrség kéri, amennyiben rendelkeznek információval arról, merre lehet a képen szereplő Emília, esetleg találkoztak vele, tárcsázzák a 158-as segélyhívót, vagy tegyenek bejelentést személyesen bármelyik rendőrőrsön.

(regióny)

eltűnt személy
