Már több mint két napja keresik.
Szinte köddé vált a 17 éves Emília – segítsen megtalálni
A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a 17 éves Horvát Emíliát. A lányt utoljára szeptember 13-án, szombaton látták, életjelet több mint két napja nem adott magáról, holléte ismeretlen.
A tinédzser utoljára kék farmernadrágot és fekete pulóvert viselt.
A rendőrség kéri, amennyiben rendelkeznek információval arról, merre lehet a képen szereplő Emília, esetleg találkoztak vele, tárcsázzák a 158-as segélyhívót, vagy tegyenek bejelentést személyesen bármelyik rendőrőrsön.
(regióny)
