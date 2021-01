Szigorúbb ellenőrzések a lakosok és vállalkozók felelőtlen viselkedése miatt

Fokozott közúti ellenőrzésre kell számítaniuk az érsekújvári járásbeli lakosoknak péntektől, a hétvégén szigorúbban ellenőrzik a térség fő útvonalain és a járás határain a kijárási tilalom betartását. Újabb óvintézkedéseket, szigorításokat jelentett be Juraj Benko is, az Érsekújvári Regionális Közegészségügyi Hivatal tisztiorvosa.

Alena Tamaškovičová a pénteki sajtótájékoztatóan hangsúlyozta, a helyzet valóban súlyos, az érsekújvári kórházban 182 COVID-ágy van, a telítettségük mintegy nyolcvan százalékos. Az egészségügyi dolgozók közül kétszázan karanténban vannak vagy betegszabadságon, mintegy kilencven személy koronavírus-fertőzött. Juraj Benko a régiós eredmények kapcsán hozzátette, naponta 100-110 pozitív teszteredményük van a PCR-szűréseken, és napi 100 pozitív teszteredményük az antigén-szűrések során. Járási viszonylatban mintegy hatezer fertőzöttet tartanak nyilván, vannak súlyosabb, de enyhébb lefolyású megbetegedések is. A COVID-19 járvány terjedése miatt január 7-től az Érsekújvári járás területén tilos az éttermek, kocsmák, bárok, cukrászdák, kávézók, játéktermek, ambuláns eladóhelyek tulajdonosainak az alkohol eladása. Sem közvetlen fogyasztásra, sem elvitelre nem árusíthatnak ilyen termékeket. Tilos bármilyen céges, vagy baráti, rokoni rendezvény szervezése, ahol ételt és italt fogyasztanak. A drogériát árusító üzletekben nem lehet más termékeket, például ruházati-, háztartási- cikkeket, vagy játékokat és ajándéktárgyakat értékesíteni. Juraj Benko nyomatékosan kéri a lakosokat, tartsák be a megszorító intézkedéseket és a minimálisra csökkentsék a személyes találkozóikat. Borbély Zoltán, az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet II-es számú Belgyógyászati Klinikájának főorvosa a válságstáb legutóbbi ülését követően hangsúlyozta, hogy katonák és medikusok segítik az egészségügyi központot, és nem kizárt, hogy később további orvosokat, specialistákat is kénytelenek lesznek felkérni az együttműködésre a kórház rugalmas működése, a betegek folyamatos ellátása érdekében.

„Már a járvány első hulláma idején előrelátóan biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk. Az alkalmazottakat hetente, a betegeket ötnaponta teszteljük, holott az ilyen gyakori tesztelést a biztosítók nem térítik. Mindenképpen szerettük volna elkerülni a fertőzés ellenőrizetlen terjedését a személyzet vagy a páciensek között” – hangsúlyozta Marián Karvaj, az I-es számú Belgyógyászati Klinika főorvosa. „Nem szeretném, ha Érsekújvár olyan helyzetbe kerülne, mint Nyitra. Megkérném a lakosokat, vigyázzanak magukra, a családjukra és a környezetükben élőkre. Feleslegesen ne találkozzanak, ne szervezzenek közös rendezvényeket, tartsák be a higiénikusok és a rendőrök utasításait” – fejtette ki Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere.

„A helyzetet szeretnénk megőrizni, ám az ellenőrzések során kiderült, hogy a lakosok egy része felelőtlenül viselkedik, és nem minden vállalkozó tartja be az óvintézkedéseket. Olyan termékeket is árusítottak, amelyeket országos szinten sem engedélyeztek a válsághelyzetben. Ezért volt szükség újabb megszorító intézkedésekre” – mondta Juraj Benko.

Kádek Norbert, Érsekújvár alpolgármestere arra kérte a lakosokat, maradjanak otthon, viselkedjenek felelősségteljesen, nehogy hasonló helyzetbe kerüljön a város, mint amilyenben jelenleg a megyeszékhely van.