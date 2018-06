Szerződést bont Kassa a parkolási céggel

Kassa | Döntöttek a képviselők a parkolást kezelő EEI cégről. A hétfői testületi ülésen az önkormányzati képviselők mindegyike a szerződés-bontás mellett szavazott.

Az eredeti terv szerint a képviselőknek egy alternatív megoldást kellett volna jóváhagyniuk, mely szerint a vállalat csak a belvárosi parkolásért felelt volna. A többi zónát a város vette volna kezelésbe. Erről a pontról végül nem esett szó.

„Mivel a Pavol Jozef Šafárik Egyetem független jogászai és a Kassai Kerületi Bíróság szakemberei is rámutattak a céggel kötött szerződés hiányosságaira, a javaslatot tárgytalannak találtuk. Mint kiderült, az EEI bérleti szerződése érvénytelen, beleértve a csatolmányokat és a kiegészítéseket is, ezért a jelenlegi helyzet megoldására összpontosítunk” – magyarázta Martin Petruško (Smer), Kassa főpolgármestere. A több órán át tartó, kisebb-nagyobb vitákkal tarkított ülés során többen is elmondták véleményüket. Az egyik képviselő szerint az lenne a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás, ha a város egyezséget kötne a parkolási céggel. Egy másik városatya arra hívta fel a figyelmet, hogy ha szerződést bontanak, a bírósági tárgyalás hat-hét évig is eltarthat. Alfonz Halenár független képviselő a kerületi bíróság döntésére mutatott rá, mely nemrég igazat adott annak a sofőrnek, aki arra hivatkozva, hogy az EEI szerződése érvénytelen, nem fizetett a parkolásért. „Mi lesz, ha ezentúl senki sem fizet?” – tette fel a kérdést a képviselő. A főpolgármester erre csak annyit válaszolt, a máig is érvényes általános érvényű rendelet szerint továbbra is fizetni kell a parkolásért. A képviselők végül Martin Petruško javaslatát fogadták el, mely szerint a főpolgármester tárgyalásra szólítja fel az EEI vezetőségét, hogy megoldást találjanak a helyzetre. Ha a vállalat nem fogadja el a meghívást, a polgármesternek hivatalos felszólítást kell küldenie az EEI-nek.

Ha szükség lesz rá, a polgármesternek rendkívüli testületi ülést kell összehívnia az ügyben.