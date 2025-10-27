Szeptembertől 32 ezren regisztráltak koronavírus elleni oltásra

Vajon úgy ülnek be a kiselsősök az iskolapadba, hogy eleve utálják a szlovákórákat? Ez az egyik előítélet a sok közül, amely szinte emberemlékezet óta kering a szlovákiai magyar közbeszédben. Ám mennyi az igazságtartalma? Ebben a kérdésben is eligazít minket a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara kutatócsoportjának projektje, amely nemcsak felmérést készített, hanem új egyetemi kurzusok segítségével próbálja felkészíteni a pedagógushallgatókat arra, hogy jobban oktassák a szlovák nyelvet.