Szeptembertől 32 ezren regisztráltak koronavírus elleni oltásra

Szeptember óta 32 ezren regisztráltak a Covid-19 elleni oltásra. A legtöbben a 61–70 éves korosztályból, a legkevesebben a 91–100 éves korosztályba tartozók közül – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Alena Krčová, a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) szóvivője.

„Pozsony megyében regisztráltak a legtöbben – közel 14 ezren, a legkevesebben Eperjes megyében, alig kétezren” – tette hozzá a szóvivő.

18 kórházban és egészségügyi intézményben oltanak az új Comirnaty LP.8.1, a Covid-19 jelenleg legelterjedtebb variánsához igazított vakcinával. Az NCZI a kapacitások alapján ad időpontot azoknak, akik regisztráltak az oltásra. Az érdeklődők a központ weboldalán található űrlapon regisztrálhatnak az oltásra.

