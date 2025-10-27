Szeptembertől 32 ezren regisztráltak koronavírus elleni oltásra

Szeptember óta 32 ezren regisztráltak a Covid-19 elleni oltásra. A legtöbben a 61–70 éves korosztályból, a legkevesebben a 91–100 éves korosztályba tartozók közül – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Alena Krčová, a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) szóvivője.
„Pozsony megyében regisztráltak a legtöbben – közel 14 ezren, a legkevesebben Eperjes megyében, alig kétezren” – tette hozzá a szóvivő.
18 kórházban és egészségügyi intézményben oltanak az új Comirnaty LP.8.1, a Covid-19 jelenleg legelterjedtebb variánsához igazított vakcinával. Az NCZI a kapacitások alapján ad időpontot azoknak, akik regisztráltak az oltásra. Az érdeklődők a központ weboldalán található űrlapon regisztrálhatnak az oltásra.
