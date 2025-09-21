Szeptember végi kánikula vasárnap

Vasárnap rengeteg napsütésre számíthatunk, csak vékonyabb fátyol- és gomolyfelhők bukkanhatnak fel az égbolton. Csapadék nem várható, záporok és zivatarok kialakulása az északi országrészben valószínűbb.

A déli-délkeleti irányú légmozgás napközben megélénkülhet, a szél sebessége a délnyugati országrészben elérheti a 30-40 km/órát.

Délelőtt 18 és 21, délután 28 és 31 fok közötti csúcshőmérsékletet mérhetünk.

(shmú)