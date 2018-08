Szencen a Napfényes tavak vizében nem, az aquaparkban azonban hibát találtak az ellenőrök

Pozsony/Szenc | APozsony megyében találhatófürdőhelyek nagy részének vize alkalmas a fürdésre. Aszenci aquaparkban és a ligetfalui Iskra strandon azonban a regionális közegészségügyi hivatal szakemberei megállapították, hogy nem megfelelő a vízminőség. Szencen már megtették a szükséges intézkedéseket.

A pozsonyi Regionális Közegészségügyi hivatal a héten tájékoztatott a fürdők vízminőségéről. Ebből kiderül, hogy a főváros környékén találhatóstrandok többségében megfelelő határértékeket mértek a hivatal szakemberei. Szencen a Napfényes tavak vize alkalmas a fürdésre, a helyi aquapark három pezsgőfürdőjénekés a csúszda medencéjénekvizében mértmikrobiológiai mutatók azonban meghaladják a határértékeket. Július 25-én vettek mintát a fürdő vizéből, a hivatal honlapján találhatótájékoztatás szerint várják az ismételt mintavétel eredményeit. Addig többklórral dúsítják a medencék vizét. „Két hete vettek mintát a vízből, ezért már nem aktuálisak a most közzétett eredmények. Már megtettük a szükséges intézkedéseket” – nyilatkozta lapunknak Tomáš Huber, a fürdő igazgatója, hozzátéve, hogy a számtalan tényező miatt szinte állandóan változik a víz minősége. Tavaly is baj volt a szenciAquathermalpezsgőfürdőjénekvizével. Huber felhívta a figyelmet arra, hogy akkor két ismételt mérés után sem voltak megfelelőek az eredmények, ezért be kellett zárniuk a medencét. „Most azonban szó sincs erről” – szögezte le az igazgató. A fürdő pénztárainál megtekinthető a közegészségügyi hivatal aktuális mérésének eredménye, emellett akkreditált laboratóriumban is ellenőriztetik a medencék vizét.

A közegészségügyi hivatal általában kéthetenteellenőrzi a fürdőhelyek vízminőségét, de ha kell, többször is mintát vesznek a vízből. A szabad strandok vizét évente kétszer, vagy háromszor ellenőrzik.