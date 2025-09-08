Régió

Személyautó ütközött busszal, a sofőrt mentőhelikopter vitte kórházba
Az autóbusz utasai közül ketten könnyebben megsérültek.

A baleset hétfő délután történt a Bajmócska (Bojničky) felől a Galgóc (Hlohovec) irányába vezető II/507-es úton.

A rendelkezésre álló információk szerint egy személyautó eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan összeütközött egy szemből érkező autóbusszal. A balesetben az autó vezetője súlyosan megsérült, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba. A buszon utazók közül ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A buszsofőrnél elvégzett alkoholszonda negatív eredményt mutatott. Hogy a személyautó vezetője fogyasztott-e alkoholt, vérvizsgálat fogja tisztázni.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrség teljesen lezárta az érintett útszakaszt. A baleset pontos okát és a felelősség mértékét a rendőrség vizsgálja.

