Szélerőműpark épülhet a Dunaszerdahely járásában

A tervek szerint a szélerőműpark 17 turbinából áll majd, amelyek összesen több tíz megawattnyi villamos energiát termelnek, és azt az országos villamosenergia-hálózatba táplálják be. A vállalat közlése szerint a háromlapátos, legfeljebb 230 méter magas berendezések egyenként 6–7 megawatt teljesítményűek lesznek. A konkrét típus kiválasztása az engedélyezési eljárás lezárása után, a piaci kínálat alapján történik.

A kivitelezés megkezdését 2029-re, a befejezést 2030-ra ütemezték.

A szélturbinák várható élettartama legfeljebb 30 év. A projekt elsősorban mezőgazdasági területeket érint.

A WSB Invest tájékoztatása szerint az érintett önkormányzatokkal már folynak az egyeztetések. A cég közlése alapján a településekkel jó együttműködést alakítottak ki, ugyanakkor a tervezett beruházás beillesztése a helyi rendezési tervekbe további tárgyalásokat igényel.