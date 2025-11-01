Régió

Szélerőműpark épülhet a Dunaszerdahely járásában

szélerőmű k
TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Új szélerőműpark létesítését tervezi a WSB Invest beruházó társaság Dunaszerdahely járásában, Nyékvárkony, Mad, Padány és Bős külterületén – derül ki az előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárásra benyújtott dokumentumból.

A tervek szerint a szélerőműpark 17 turbinából áll majd, amelyek összesen több tíz megawattnyi villamos energiát termelnek, és azt az országos villamosenergia-hálózatba táplálják be. A vállalat közlése szerint a háromlapátos, legfeljebb 230 méter magas berendezések egyenként 6–7 megawatt teljesítményűek lesznek. A konkrét típus kiválasztása az engedélyezési eljárás lezárása után, a piaci kínálat alapján történik.

A kivitelezés megkezdését 2029-re, a befejezést 2030-ra ütemezték. 

A szélturbinák várható élettartama legfeljebb 30 év. A projekt elsősorban mezőgazdasági területeket érint.

A WSB Invest tájékoztatása szerint az érintett önkormányzatokkal már folynak az egyeztetések. A cég közlése alapján a településekkel jó együttműködést alakítottak ki, ugyanakkor a tervezett beruházás beillesztése a helyi rendezési tervekbe további tárgyalásokat igényel.

szélerőmű
szélerőműpark
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?