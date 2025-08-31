Százéves jubileumra készül a Czuczor Gergely Alapiskola

A Czuczor Gergely Alapiskola pedagógusokból, szülőkből, tanulókból és iskolabarátokból álló magyar közössége a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomban tartott hálaadó istentiszteletet, amelyet Ďurás Márk plébános atya, Sasák Attila, Sasák Ilona református lelkészek és Kovalcsik Zoltán Cirill ferences szerzetes tartottak.

A járási székhely egyetlen magyar alapfokú intézményének patinás épületét 100 éve adták át; akkoriban elemi és polgári iskolaként működött. 75 éve oktatnak magyar nyelven az épületben, és 25 évvel ezelőtt vette fel az iskola Czuczor Gergely papköltő, bencés szerzetes nevét.

Ebből az alkalomból felszentelték a járási székhely egyetlen magyar tannyelvű alapiskolájának az új zászlóját, amelyen az évfordulókra utaló évszámok mellett a Czuczor Gergely Alapiskola új címere is szerepel, az iskola egykori tanulójának, Kostyál Viktor grafikusnak az alkotása. A zászlóra annak megalkotója, Novák Ágota tűzte rá az első szalagot.

A járási székhely egyetlen magyar alapfokú intézményének patinás épületét 100 éve adták át; akkoriban elemi és polgári iskolaként működött. 75 éve oktatnak magyar nyelven az épületben, és 25 évvel ezelőtt vette fel az iskola Czuczor Gergely papköltő, bencés szerzetes nevét.

Ebből az alkalomból felszentelték a járási székhely egyetlen magyar tannyelvű alapiskolájának új zászlóját, amelyen az évfordulókra utaló évszámok mellett a Czuczor Gergely Alapiskola új címere is szerepel, az iskola egykori tanulójának, Kostyál Viktor grafikusnak az alkotása. A zászlóra annak megalkotója, Novák Ágota, tűzte rá az első szalagot.