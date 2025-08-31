Mai hálaadó istentisztelet a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomban
Százéves jubileumra készül a Czuczor Gergely Alapiskola
„Intézményünk százéves gyökerei biztonságot és hátteret adnak, de ez az örökség nagyon komoly felelősséget is ró ránk. Azt gondolom, nagyon körültekintően és megfontoltan kell cselekednünk iskolánk jövőjének tervezését illetően” – hangsúlyozta Priskin Zoltán, a Czuczor Gergely Alapiskola igazgatója a mai ökumenikus hálaadó istentiszteleten tartott beszédében.
A Czuczor Gergely Alapiskola pedagógusokból, szülőkből, tanulókból és iskolabarátokból álló magyar közössége a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomban tartott hálaadó istentiszteletet, amelyet Ďurás Márk plébános atya, Sasák Attila, Sasák Ilona református lelkészek és Kovalcsik Zoltán Cirill ferences szerzetes tartottak.
A járási székhely egyetlen magyar alapfokú intézményének patinás épületét 100 éve adták át; akkoriban elemi és polgári iskolaként működött. 75 éve oktatnak magyar nyelven az épületben, és 25 évvel ezelőtt vette fel az iskola Czuczor Gergely papköltő, bencés szerzetes nevét.
Ebből az alkalomból felszentelték a járási székhely egyetlen magyar tannyelvű alapiskolájának az új zászlóját, amelyen az évfordulókra utaló évszámok mellett a Czuczor Gergely Alapiskola új címere is szerepel, az iskola egykori tanulójának, Kostyál Viktor grafikusnak az alkotása. A zászlóra annak megalkotója, Novák Ágota tűzte rá az első szalagot.
„Őszinte nagyrabecsülésemet fejezem ki minden egykori és jelenlegi pedagógusnak, alkalmazottnak, akik részesei és alakítói iskolánk történetének. Az iskola lelke a gyermek, a tanuló, ezért hálásak vagyunk, hogy sok szülő választja gyermekének az iskolánkat. Hiszem, hogy azért, mert a Czuczor Gergely Alapiskola jó és előremutató iskola. Fontosnak tartjuk a szülők bizalmát és együttműködését, mert azt valljuk, hogy a gyermeket csak közösen, egyetértésben, a világ leselkedő veszélyeit háttérbe szorítva tudjuk türelemmel nevelni és tanítani, időtálló emberi értékek megtartásával” – hangsúlyozta Priskin Zoltán.
„Száz tanév – gondoljunk csak bele – hány generáció ült már ebben az iskolában, hány diák tanult írni, olvasni, számolni, hány gyermeknek nyílt meg a világ ezen a helyen. Mennyi minden változott, de egy valaki nem változott a száz év alatt: az Úr, a mi Istenünk. Isten adott erőt a munkához, szeretetet a neveléshez, és kitartást a nehéz időkben, mert voltak nehéz idők, vagy vannak nehéz idők. Elsősorban köszönettel állunk ma Isten előtt”
– mondta Sasák Attila.
Az alapiskola tanulói osztályonként kihozták az oltárhoz a mécseseiket, a hálaadáson szép számmal képviseltették magukat a 7-es számú Czuczor Gergely Cserkészcsapat tagjai. Pethes Emese pedagógus, karnagy vezetésével fellépett a kis énekkar, és az orgonát körülvéve a Czuczorosok énekkara dalolt a karzaton; a templom teljesen megtelt a mai ökumenikus istentiszteleten. Ďuráš Márk atya kérte Isten áldását a jelenlévőkre és az egész tanévre.
