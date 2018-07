Szaunát építenek a szepesi vár melletti erdő közepén

Görgő (Spišský Hrhov) | Szaunát építene a szepesi várhoz közeli erdő közepén együttműködve a Fekete lyukak (Čierne diery) polgári társulás a helyi önkormányzattal és aktivistákkal közösen.

Az egyedi tervezésű szauna egy régi gyümölcsös szélén állna. Belépődíj nem lesz, de aki ebből a szaunából szeretne gyönyörködni a szepesi vár látványában, annak előre kell helyet foglalnia. Martin Lipták, a polgári társulás tagja és a projekt egyik ötletgazdája a TASR-nek elmondta, ezzel is szeretnék a faluba csalogatni a látogatókat. „A várba több tízezer látogató érkezik évente, de csak néhányan állnak meg a faluban. Pedig Görgő rengeteg régi emléket és kincset rejt” – mondta Lipták. A csapat már több mint egy éve dolgozik a projekten, a terveket egy finnországi szaunaspecialistával is megnézették. Skandináv stílusban szeretnék megépíteni a szaunát, a munkát egy görgői cég a nyár végén meg is kezdi. Az építmény túlnyomórészt fából készül, szilárd belsejét egy külső, félig áttetsző burok veszi majd körbe.