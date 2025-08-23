Szarvas okozott halálos sérülést egy neki segíteni próbáló férfinak

Hiába küzdöttek az életéért a mentők, belehalt sérüléseibe egy 50 éves férfi, akit szombat reggel ért baleset Alsósztregován (Dolná Strehová – Nagykürtösi járás) – közölte az Air Transport Europe (ATE) légi mentőszolgálat.

A férfi egy kerítésbe szorult szarvast próbált kiszabadítani családi háza közelében, amikor az állat hirtelen mozdulatával megsebezte. A szarvas az egyik fő artériáját találta el a lábán, ami erős vérzést és keringésleállást okozott.

A helikopteres egység a helyszínen azonnal csatlakozott a földi mentők által megkezdett újraélesztéshez, de minden erőfeszítés ellenére a férfi életét nem sikerült megmenteni.