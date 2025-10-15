Szádalmási baleset: újraindították a vonatközlekedést az érintett szakaszon

Kedden, október 14-én éjfél előtt egy vágányon újraindult a forgalom Szádalmásnál – tájékoztatott a közösségi hálón a Szlovák Vasutak (ŽSR).

„A vonatok 10 km/órás sebességgel közlekedhetnek a szakaszon”

– közölte a vasúttársaság.

A közlekedési minisztérium október 14-én este tette közzé, hogy még éjfél előtt újraindulhat a közlekedés a vonalon, mivel befejeződik a pályaszakasz javítása és a megrongálódott vagonok elszállítása.

Az R 913-as és R 914-es gyors hétfői ütközése miatt állt le a vasúti közlekedés. Mintegy százan utaztak a két vonaton, az utasok többsége megsérült. Hét ember súlyos, 14 közepesen súlyos, 48 könnyű sérüléseket szenvedett.

A rendőrség közveszélyokozás ügyében indított büntetőeljárást. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) és a Szlovák Vasutak is vizsgálja a baleset okait. A közlekedési minisztérium is vizsgálatot indított, és biztonsági intézkedések bevezetését javasolja.

(TASR)