A hétfői szerencsétlenséget követően helyreállították a vasúti forgalmat a Szádalmás melletti vonalon.
Szádalmási baleset: újraindították a vonatközlekedést az érintett szakaszon
Kedden, október 14-én éjfél előtt egy vágányon újraindult a forgalom Szádalmásnál – tájékoztatott a közösségi hálón a Szlovák Vasutak (ŽSR).
„A vonatok 10 km/órás sebességgel közlekedhetnek a szakaszon”
– közölte a vasúttársaság.
A közlekedési minisztérium október 14-én este tette közzé, hogy még éjfél előtt újraindulhat a közlekedés a vonalon, mivel befejeződik a pályaszakasz javítása és a megrongálódott vagonok elszállítása.
Az R 913-as és R 914-es gyors hétfői ütközése miatt állt le a vasúti közlekedés. Mintegy százan utaztak a két vonaton, az utasok többsége megsérült. Hét ember súlyos, 14 közepesen súlyos, 48 könnyű sérüléseket szenvedett.
A rendőrség közveszélyokozás ügyében indított büntetőeljárást. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) és a Szlovák Vasutak is vizsgálja a baleset okait. A közlekedési minisztérium is vizsgálatot indított, és biztonsági intézkedések bevezetését javasolja.
(TASR)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.