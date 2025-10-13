Régió

Szádalmási baleset: a mozdonyvezetőkkel együtt az összes utast kimentették a két vonatból

Minden utast kimentettek a Rozsnyói járásban, Szádalmásnál történt vasúti baleset után. Mindenki – a mozdonyvezetők is – biztonságban vannak – tájékoztatott a tűzoltóság a közösségi hálón. A mentés jelenleg is zajlik, a tűzoltók segítik a rendőrséget és a szakértőket a helyszínelésben, és tűzvédelmi intézkedéseket hoznak.

„Az összetört szerelvényekkel egyelőre nem foglalkozunk, a dokumentáció kidolgozására és a rendőrségi vizsgálatra várunk" – közölte a HaZZ. Egy hőkamerával ellátott drónt is bevetettek, hogy megelőzzék az esetleges tüzeket. A tűzoltóság megtette a szükséges óvintézkedéseket.

Összesen körülbelül százan utaztak a két vonaton, a tűzoltók és a mentők 91 személyt láttak el. A tűzoltóság buszokat is küldött a helyszínre, a nem súlyos sérülteket a közeli kórházakba szállítottak. „A tűzoltók elsősegélyben részesítették a sérülteket, segítettek elszállítani őket, mentőhelikoptert is küldtek a helyszínre, és ellenőrizték a területet” – közölte a HaZZ.

Hét sérült állapota válságos, 14-en közepes súlyosságú, 48-an könnyebb sérüléseket szenvedtek – közölte a baleset helyszínén tartott sajtótájékoztatón Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter.

