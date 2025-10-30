Rendkívüli szabadnapot kapnak november 17-én a pozsonyi magisztrátus dolgozói. A főváros vezetése csatlakozik azokhoz az intézményekhez és vállalatokhoz, amelyek úgy döntöttek, hogy ezt a napot a szabadságért és a demokráciáért folytatott harcra való emlékezésnek szentelik – tájékoztatott Peter Bubla, a fővárosi önkormányzat szóvivője.
Szabadnapot kapnak november 17-én a pozsonyi magisztrátus dolgozói
„Ennek a munkaszüneti napnak az eltörlésével a kormány bagatellizálja és figyelmen kívül hagyja ezt a fontos napot, és azt, hogy milyen szerepet vállaltak ebben a harcban az emberek. Erre a döntésre mondott nemet a főváros” – közölte a magisztrátus, hozzátéve, hogy 1989. november 17-én olyan események kezdődtek el, amelyek elhozták a szabadságot.
„A novemberi események hőse a polgár volt – mindenki, aki áttörte a rezsimtől való félelem falát, az emberek, akik megtöltötték a városok tereit, és hozzájárultak a rezsim bukásához” – fogalmazott a pozsonyi önkormányzat. November 17-e fontos nap – fogalmazott a magisztrátus – ezen a napon a szabadságról, a demokráciáról és a bátorságról emlékezünk meg.
A november 17-i munkaszüneti nap eltörlése a jövő évi konszolidációs csomag része.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.