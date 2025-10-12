Régió

Súlyosan megsérült egy 28 éves férfi, miután leesett a tetőről

Súlyosan megsérült egy 28 éves férfi, miután leesett a tetőről

Fotó: Air – Transport Europe, letecká záchranná služba

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A férfi súlyosan megsérült az alsó végtagjain és a gerincén, emellett belső sérülések gyanúja is felmerült. 

Súlyos baleset történt vasárnap délután Lobonyán (Lubina – Vágújhelyi járás), ahol egy 28 éves férfi leesett egy tetőről és életveszélyes sérüléseket szenvedett – közölte az Air – Transport Europe (ATE) légimentő szolgálat a közösségi oldalán.

A férfi súlyosan megsérült az alsó végtagjain és a gerincén, emellett belső sérülések gyanúja is felmerült. A helyszínen a mentőszolgálat földi egységei látták el, miközben a légimentők helikoptere a legközelebbi alkalmas helyen szállt le.

Az állapot stabilizálása után a sérültet a főrévi egyetemi kórházba (UNB) szállították.

A baleset körülményeit vizsgálják.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?