Súlyosan megsérült egy 28 éves férfi, miután leesett a tetőről

Súlyos baleset történt vasárnap délután Lobonyán (Lubina – Vágújhelyi járás), ahol egy 28 éves férfi leesett egy tetőről és életveszélyes sérüléseket szenvedett – közölte az Air – Transport Europe (ATE) légimentő szolgálat a közösségi oldalán.

A férfi súlyosan megsérült az alsó végtagjain és a gerincén, emellett belső sérülések gyanúja is felmerült. A helyszínen a mentőszolgálat földi egységei látták el, miközben a légimentők helikoptere a legközelebbi alkalmas helyen szállt le.

Az állapot stabilizálása után a sérültet a főrévi egyetemi kórházba (UNB) szállították.

A baleset körülményeit vizsgálják.