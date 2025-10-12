Súlyosan megsérült egy 28 éves férfi, miután leesett a tetőről
A férfi súlyosan megsérült az alsó végtagjain és a gerincén, emellett belső sérülések gyanúja is felmerült.
Súlyos baleset történt vasárnap délután Lobonyán (Lubina – Vágújhelyi járás), ahol egy 28 éves férfi leesett egy tetőről és életveszélyes sérüléseket szenvedett – közölte az Air – Transport Europe (ATE) légimentő szolgálat a közösségi oldalán.
A férfi súlyosan megsérült az alsó végtagjain és a gerincén, emellett belső sérülések gyanúja is felmerült. A helyszínen a mentőszolgálat földi egységei látták el, miközben a légimentők helikoptere a legközelebbi alkalmas helyen szállt le.
Az állapot stabilizálása után a sérültet a főrévi egyetemi kórházba (UNB) szállították.
A baleset körülményeit vizsgálják.
