Súlyos tüdőgyulladás ütötte fel a fejét, bárki elkaphatja

A felnőttek és a gyerekek egyaránt kitettek a fertőzésnek.

Az orvosok figyelmeztetnek, hogy az őszi idő beköszöntével megnő a pneumococcus-fertőzés előfordulásának kockázata, különösen akkor, amikor az immunrendszer legyengül. Ezek a baktériumok gyakran úgynevezett „csendes támadóként” lépnek fel, de következményeik akár végzetesek is lehetnek.

A pneumococcus a légutakban él, egészséges embereknél is jelen lehet a torok- és orrnyálkahártyán. Ha azonban az immunrendszer legyengül – például egy vírusfertőzés vagy más, elhúzódó betegség miatt – a baktérium áttörhet a véráramba, megtámadva a tüdőt, az agyhártyát, és súlyosabb esetben akár szepszist (vérmérgezést) is okozhat.

A különösen veszélyeztetett csoportok között szerepelnek az idősek, a kisgyermekek, valamint azok az emberek, akik krónikus betegségben (cukorbetegség, tüdőbetegség, szív- és érrendszeri betegség, rák) szenvednek. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy az őszi–téli időszakban a vírusos fertőzések lefolyása után a nyálkahártyán bekövetkező gyulladások könnyen teret engedhetnek a pneumococcusnak, így a megelőzés kiemelt fontosságú.

Az egyik leghatékonyabb védekezés az oltás: a pneumococcus elleni vakcina biztonságos és tartós védelmet nyújt, és akár az influenza elleni oltással is kombinálható.

Megelőzésként emellett ajánlott odafigyelni az általános immunerősítő intézkedésekre, ilyenek például az elegendő pihenés, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás, valamint a vitaminok – különösen a D-vitamin – pótlása. Ezenfelül hasznos lehet az arcmaszk viselése zárt terekben, nagy légáramlású helyeken, illetve a nagy tömegekben való tartózkodás kerülése.

