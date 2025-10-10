Súlyos munkabaleset: helikopter vitte kórházba a sérült favágót

Súlyos munkahelyi baleset történt péntek délelőtt a főváros Récse (Rača) városrészében, ahol egy 54 éves favágó sérült meg erdős területen végzett munkálatok közben.

A férfit egy ág találta el, amely a fején és a gerincén okozott sérüléseket – közölte a mentőszolgálat. A helyszínre riasztották a tűzoltókat és a légimentő szolgálat helikopterét is, amely egy közeli, erre alkalmas terepen szállt le.

A sérült férfit azonnali ellátásban részesítették a helyszínen, majd állapotának stabilizálása után helikopterrel kórházba szállították.

A férfi gerincsérülést szenvedett, kórházi kezelését az orvosok folytatják.