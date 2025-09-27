Régió

SÚLYOS baleset: Tetejére borult egy autó, öten megsérültek

baleset k
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Gyerekek is részesei voltak a szerencsétlenségnek.

Súlyos közlekedési baleset történt szombaton délután a Nagymihályi járásban található Lask (Laškovce) és Pazdics (Pozdišovce) között húzódó útszakaszon.

A rendőrség közlése szerint a sofőr valószínűleg túl gyorsan vett be egy kanyart, amelynek következtében lesodródott az aszfaltról, és a gépkocsi a tetejére borulva landolt az út melletti füves területen.

Az autóban három felnőtt és két gyermek tartózkodott, mindannyian megsérültek. Gyorsmentőt hívtak hozzájuk, elsősegélynyújtást követően kórházba szállították őket. Az orvosi jelentés alapján egyikük sincs életveszélyes állapotban.

Az illetékes szervek megkezdték a balesethez vezető körülmények kivizsgálását, jelenleg is a nyomokat rögzítik.

baleset
közlekedési baleset
Nagymihályi járás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?