SÚLYOS baleset: Tetejére borult egy autó, öten megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt szombaton délután a Nagymihályi járásban található Lask (Laškovce) és Pazdics (Pozdišovce) között húzódó útszakaszon.

A rendőrség közlése szerint a sofőr valószínűleg túl gyorsan vett be egy kanyart, amelynek következtében lesodródott az aszfaltról, és a gépkocsi a tetejére borulva landolt az út melletti füves területen.

Az autóban három felnőtt és két gyermek tartózkodott, mindannyian megsérültek. Gyorsmentőt hívtak hozzájuk, elsősegélynyújtást követően kórházba szállították őket. Az orvosi jelentés alapján egyikük sincs életveszélyes állapotban.

Az illetékes szervek megkezdték a balesethez vezető körülmények kivizsgálását, jelenleg is a nyomokat rögzítik.