Súlyos incidens történt a Kassa-vidéki járásban.
SÚLYOS baleset: Teherautó és személygépkocsi ütközött frontálisan Tornán
A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közlése szerint pénteken reggel egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze frontálisan a 16-os főúton Tornán, a benzinkút közelében.
Az autó sofőrje súlyosan megsérült, a helyszínről gyorsmentővel vitték kórházba.
Az érintett útszakaszt mindkét irányban lezárták. A forgalmat rendőrök irányítják, a járműveket Torna község területe, majd pedig Méhészudvarnok felé terelik.
