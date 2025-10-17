SÚLYOS baleset: Teherautó és személygépkocsi ütközött frontálisan Tornán

A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közlése szerint pénteken reggel egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze frontálisan a 16-os főúton Tornán, a benzinkút közelében.

Az autó sofőrje súlyosan megsérült, a helyszínről gyorsmentővel vitték kórházba.

Az érintett útszakaszt mindkét irányban lezárták. A forgalmat rendőrök irányítják, a járműveket Torna község területe, majd pedig Méhészudvarnok felé terelik.