SÚLYOS baleset: Négy autó ütközött, hatan megsérültek (FOTÓK)

Súlyos közúti baleset történt vasárnap a I/72-es főúton, Kisporuba (Liptovská Porúbka – Liptószentmiklósi járás) határában, ahol négy személyautó ütközött össze – közölte a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) a közösségi oldalán.

A balesetben hat ember megsérült. A helyszínre riasztott tűzoltók elsősegélyt nyújtottak a sérülteknek, majd segédkeztek a mentőszolgálat és a légimentők munkájában a sérültek kórházba szállításakor.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.