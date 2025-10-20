A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
SÚLYOS baleset: Négy autó ütközött, hatan megsérültek (FOTÓK)
Súlyos közúti baleset történt vasárnap a I/72-es főúton, Kisporuba (Liptovská Porúbka – Liptószentmiklósi járás) határában, ahol négy személyautó ütközött össze – közölte a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) a közösségi oldalán.
A balesetben hat ember megsérült. A helyszínre riasztott tűzoltók elsősegélyt nyújtottak a sérülteknek, majd segédkeztek a mentőszolgálat és a légimentők munkájában a sérültek kórházba szállításakor.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
