Súlyos baleset: motoros ütközött fának, mentőhelikopter vitte kórházba

Súlyos közúti baleset történt szombat délelőtt az I/14-es úton, Stubnyafürdő (Turčianske Teplice) közelében.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 52 éves férfi BMW típusú motorkerékpárral haladt Stubnyafürdő irányából Besztercebánya felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról és egy fának ütközött.

A motoros súlyos sérüléseket szenvedett, emiatt mentőhelikopterrel szállította kórházba. Az orvosi ellátás részeként vérmintát is vettek tőle.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.