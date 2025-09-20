Az 52 éves motoros tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról és egy fának ütközött.
Súlyos baleset: motoros ütközött fának, mentőhelikopter vitte kórházba
Súlyos közúti baleset történt szombat délelőtt az I/14-es úton, Stubnyafürdő (Turčianske Teplice) közelében.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy 52 éves férfi BMW típusú motorkerékpárral haladt Stubnyafürdő irányából Besztercebánya felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról és egy fának ütközött.
A motoros súlyos sérüléseket szenvedett, emiatt mentőhelikopterrel szállította kórházba. Az orvosi ellátás részeként vérmintát is vettek tőle.
A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
