SÚLYOS baleset: Fiatal sofőr gázolt el egy idős nőt Érsekújvárban

Közlekedési balesethez riasztották a mentőegységeket pénteken kora este Érsekújvárban, miután egy Volkswagen Tiguan, amelyet egy 37 éves férfi vezetett, eddig tisztázatlan okokból kifolyólag elgázolt egy 72 éves nőt – írta Facebook-oldalán a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság.

Az incidens a Bethlen Gábor utcában történt, egy kijelölt gyalogosátkelőhely közelében. Azt, hogy a nő a zebrán vagy azon kívül tartózkodott-e, egyelőre nem tudni, a rendőrök ez ügyben vizsgálatot indítottak.

Az asszonyt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, felépülése az orvosok szerint legalább két vagy három hónapot vesz majd igénybe. A sofőrt a járőrök a helyszínen alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, a teszt negatív eredménnyel zárult.

Az ügyben testi sértés bűntettének gyanúja miatt eljárás indult, a nyomozás még zajlik.