Régió

SÚLYOS baleset: Fiatal sofőr gázolt el egy idős nőt Érsekújvárban

baleset k
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Elütöttek egy nyugdíjast a város egyik frekventált részén.

Közlekedési balesethez riasztották a mentőegységeket pénteken kora este Érsekújvárban, miután egy Volkswagen Tiguan, amelyet egy 37 éves férfi vezetett, eddig tisztázatlan okokból kifolyólag elgázolt egy 72 éves nőt – írta Facebook-oldalán a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság.

Az incidens a Bethlen Gábor utcában történt, egy kijelölt gyalogosátkelőhely közelében. Azt, hogy a nő a zebrán vagy azon kívül tartózkodott-e, egyelőre nem tudni, a rendőrök ez ügyben vizsgálatot indítottak.

Az asszonyt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, felépülése az orvosok szerint legalább két vagy három hónapot vesz majd igénybe. A sofőrt a járőrök a helyszínen alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, a teszt negatív eredménnyel zárult.

Az ügyben testi sértés bűntettének gyanúja miatt eljárás indult, a nyomozás még zajlik.

Érsekújvár
gázolás
baleset
közlekedési baleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?