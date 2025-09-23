SÚLYOS baleset: Felborult egy quad, egy kisgyermek és egy felnőtt kórházba került

Súlyos baleset történt szombat este a csacai (Čadca) járásbeli Klokocsóvölgy (Klokočov) községben. A rendőrség közlése szerint egy mellékúton felborult egy quad, amelynek következtében egy 49 éves férfi és egy kisgyermek megsérült.

A sebesülteket a helyszínről gyorsmentővel kórházba szállították.

A rendőrök a négykerekű jármű sofőrjét megszondáztatták, szervezetében a teszt során 1,67 ezrelék alkoholszintet állapítottak meg.

Az incidenssel kapcsolatban a hatóságok függőséget okozó szer hatása alatt elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény gyanújával eljárást indítottak.