TRAGÉDIA: Erdőbe zuhant egy kisrepülőgép, a pilóta meghalt

Lezuhant egy kisrepülőgép a privigyei (Prievidza) járásbeli Besztercsény (Bystričany) határában. A helyszínre a körzeti tűzoltó-parancsnokság négy hivatásos tisztjét, illetve a környékbeli önkénteseket riasztották, rohamkocsikkal szálltak ki – tájékoztatott a Trencséni Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) operatív központja.

A tűzoltókon kívül a légi mentőszolgálat egy mentőhelikoptert is küldött az érintett területre.

A közlemény szerint egy WT9 Dynamic típusú, szlovák gyártmányú kisrepülőgép zuhant a település közelében fekvő erdőbe.

A pilótát a tűzoltók húzták ki a roncsok közül, és bár minden tőlük telhetőt megtettek, az életét már nem tudták megmenteni.

A mentési munkálatok még zajlanak, jelenleg egy vízsugár segítségével próbálják megfékezni a lángok továbbterjedését.