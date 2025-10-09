Fotó: Facebook/HaZZ
TRAGÉDIA: Erdőbe zuhant egy kisrepülőgép, a pilóta meghalt
Borzalmas incidens történt egy közép-szlovákiai faluban.
Lezuhant egy kisrepülőgép a privigyei (Prievidza) járásbeli Besztercsény (Bystričany) határában. A helyszínre a körzeti tűzoltó-parancsnokság négy hivatásos tisztjét, illetve a környékbeli önkénteseket riasztották, rohamkocsikkal szálltak ki – tájékoztatott a Trencséni Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) operatív központja.
A tűzoltókon kívül a légi mentőszolgálat egy mentőhelikoptert is küldött az érintett területre.
A közlemény szerint egy WT9 Dynamic típusú, szlovák gyártmányú kisrepülőgép zuhant a település közelében fekvő erdőbe.
A pilótát a tűzoltók húzták ki a roncsok közül, és bár minden tőlük telhetőt megtettek, az életét már nem tudták megmenteni.
A mentési munkálatok még zajlanak, jelenleg egy vízsugár segítségével próbálják megfékezni a lángok továbbterjedését.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.