Régió
Frissítve

TRAGÉDIA: Erdőbe zuhant egy kisrepülőgép, a pilóta meghalt

tűzoltó k

Fotó: Facebook/HaZZ

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Borzalmas incidens történt egy közép-szlovákiai faluban.

Lezuhant egy kisrepülőgép a privigyei (Prievidza) járásbeli Besztercsény (Bystričany) határában. A helyszínre a körzeti tűzoltó-parancsnokság négy hivatásos tisztjét, illetve a környékbeli önkénteseket riasztották, rohamkocsikkal szálltak ki – tájékoztatott a Trencséni Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) operatív központja.

A tűzoltókon kívül a légi mentőszolgálat egy mentőhelikoptert is küldött az érintett területre.

A közlemény szerint egy WT9 Dynamic típusú, szlovák gyártmányú kisrepülőgép zuhant a település közelében fekvő erdőbe.

A pilótát a tűzoltók húzták ki a roncsok közül, és bár minden tőlük telhetőt megtettek, az életét már nem tudták megmenteni.

A mentési munkálatok még zajlanak, jelenleg egy vízsugár segítségével próbálják megfékezni a lángok továbbterjedését.

baleset
repülőgép-baleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?