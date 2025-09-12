Speciális, felújított tűzoltóautót kaptak a helembai önkéntes tűzoltók

Speciális, teljesen felújított, korszerű technikával felszerelt tűzoltókocsival bővült pénteken a helembai önkéntes tűzoltók egyesületének gépparkja. Nyitra megye POMOC alapítványának jóvoltából egy 10800 euró értékű, 1973-ban gyártott Tatra 148 CAS 32-es akciókocsit kapott a helembai önkéntes csapat. A teherkocsi más járművekkel megközelíthetetlen helyekre is eljut, nehéz terepen is bevethető.

„Lehetőségünk szerint igyekszünk támogatni az önkéntes tűzoltókat is – elszántságuk és önfeláldozásuk gyakran az első és döntő segítség. Mindannyian emlékszünk a tavalyi tűzvészre Vágsellyén, vagy az árvizekre Helembán, amikor éppen az önkéntesek kockáztatták az életüket, hogy megvédjenek másokat”

– mondta Branislav Becík, Nyitra megye elnöke.

„Egy ilyen jármű számukra nemcsak gyakorlati segítséget jelent, de egyértelmű jelzés is, hogy nem feledkezünk meg a munkájukról. A felajánlott technika befektetés a biztonságba – és ez számunkra prioritás” – tette hozzá a megyeelnök.

Nagy segíts ég az elszigeteltségben

Helemba önkéntes tűzoltócsapata már több mint egy évszázada, 1921 óta működik. Jelenleg 16 aktív taggal rendelkezik, akik nemcsak tűzeseteknél, hanem árvizeknél, vízszivattyúzásnál és a mentőegységek segítésénél is bevetésre kerülnek. A település az Ipoly és a Duna összefolyásánál fekszik, ami fokozott árvízveszélyt és bonyolult

megközelítést jelent.

„Óriási segítség ez a községünknek. A tavalyi év árvizei is megmutatták, mennyire sebezhetőek vagyunk. A Tatra számunkra több, mint egy jármű – garancia arra, hogy válságos helyzetekben senkit sem hagyunk magára”

– hangsúlyozta Helemba polgármestere, Izrael Gergely.

A Tatra tűzoltóautó ugyan 1973-ból származik, de teljes felújítás után modern felépítménnyel és 7 ezer literes, nagy kapacitású tartállyal rendelkezik. Mivel magassága csak 2,8 méter, szűk utakra és aluljárók alá is befér, vagyis olyan terepen is boldogul, ahol más járműveknek esélyük sem lenne.

Már az átadás előtt is segített a j ármű

„Eddig technikai korlátokba ütköztünk – akár nagy tűzvészek, akár árvizek esetén. A Tatra lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsabban, biztonságosabban és elegendő vízkészlettel avatkozhassunk be. Már ma is világos, hogy ez jó befektetés volt”

– állapította meg Kosznovszki Tibor, a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka. A jármű az integrált mentési rendszer része, érkezése óta már három tűzesetnél is bevetették a település határain kívül, valamint egyszer a kovácspataki üdülőövezet nehéz terepviszonyai közt is.