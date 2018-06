Sólymos: a két Komárom közötti új híd jó hatással lesz a levegő tisztaságára is

Pozsony | Hamarosan új közúti híd köti össze a szlovákiai Révkomáromot a magyarországi Komárommal. Ahíd és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra építése a régió kulcsfontosságú közlekedési beruházása, melybe mindkét Duna-menti ország bekapcsolódik. A miniszteri ellenőrző napon Szlovákiát Érsek Árpád közlekedési és építésügyi és Sólymos László miniszterelnök-helyettes, környezetvédelmi miniszter képviselte.

„Jó hír, hogy a munka jó ütemben halad, ami mindkét fél érdeme. Környezetvédelmi miniszterként nagyon örülök, hogy az új híd tehermentesíti az Erzsébet hidat, amely a városok központjába torkollik” - mondta Sólymos. A környezetvédelmi miniszter szerint a két város lakosai számára ez a kényelmesebb közlekedés mellett kevesebb szennyezőanyagot és tisztább levegőt is jelent egyben. A tárcavezető értékelte, hogy a hídon a kerékpárosok számára is lesz hely, ami nemcsak az emberek életmódjára, hanem a térség turizmusára is kedvező hatással lesz.

Sólymos László szerint rendkívül fontos a levegő tisztaságának védelme, amelyet a kipufogógázok és az ipar is nagymértékben szennyez. „A környezetvédelmi tárca a levegő tisztaságát az egyik legfontosabb prioritásnak tekinti” - mondta a tárcavezető. Ezt bizonyítja a közelmúltban elfogadott levegővédelmi törvény módosítása is, amely tartalmazza a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a metántól eltérő illékony szerves vegyületek, az ammónia és a finom porrészecskék csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalásokat. További példaként említette az alacsony kibocsátású zónák kijelölésének lehetőségét, melyek célja a közlekedésből származó légszennyezés csökkentése.

„Bár a hídépítést a magyar fél koordinálja, a felelősséget és a pénzügyi terheket mindkét ország viseli. Bonyolult építkezésről van szó, melyet az időjárás és a vízszint is befolyásol, az építőknek számos technikai kihívással kell szembenézniük" - mondta Érsek Árpád közlekedési és építésügyi miniszter a helyszínen tartott ellenőrző napon. Szerinte ezért is kellett ellenőrizni az építkezést, és meggyőződni arról, hogy 2019-ben a terv szerint elkészül a híd - írja a környezetvédemi minisztérium csütörtöki közleményében.