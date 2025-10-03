Sofőrök, figyelem: országos közúti ellenőrzési akciót tart pénteken a rendőrség

Október 3-án, pénteken nagyszabású közúti ellenőrzési akció indult az országban. A kampány során a rendőrök többek között szondáztatni fognak, drogteszteket végeznek, és egyes szakaszokon mérik a sebességet.

„Az a célunk, hogy a szlovákiai utak biztonságosabbá váljanak. Habár a hosszú távú statisztikák a közlekedési balesetek számának csökkenését mutatják, minden egyes élet számít” – olvasható a hatóságok Facebook-oldalán.

Idén a legtöbb halálos közúti baleset a 30. héten történt, ekkor 10-en vesztették életüket. A legkevesebben a 25. naptári héten hunytak el az utakon – egy áldozatot regisztrált a rendőrség.