Régió

Sofőrök, figyelem: országos közúti ellenőrzési akciót tart pénteken a rendőrség

kozuti ellenorzes k
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Balesetmentessé szeretnék tenni a közlekedést.

Október 3-án, pénteken nagyszabású közúti ellenőrzési akció indult az országban. A kampány során a rendőrök többek között szondáztatni fognak, drogteszteket végeznek, és egyes szakaszokon mérik a sebességet.

„Az a célunk, hogy a szlovákiai utak biztonságosabbá váljanak. Habár a hosszú távú statisztikák a közlekedési balesetek számának csökkenését mutatják, minden egyes élet számít” – olvasható a hatóságok Facebook-oldalán.

Idén a legtöbb halálos közúti baleset a 30. héten történt, ekkor 10-en vesztették életüket. A legkevesebben a 25. naptári héten hunytak el az utakon – egy áldozatot regisztrált a rendőrség.

közúti ellenőrzés
rendőrség
baleset
közlekedési baleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?