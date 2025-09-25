SaS: Ez a konszolidáció nem takarékoskodás, hanem a pénztárcák kiürítése

„Ha az állam növeli a bevételeit, akkor az emberektől vesz el, ez pedig egyáltalán nem takarékoskodás, hanem a pénztárcák kiürítése. Takarékoskodás az lenne, ha az állam közölné, hol mennyit spórol meg, mennyi autót ad el, mennyi ember bocsát el, mennyivel csökkenti a bérköltségeit” – folytatta Viskupič.

Szerinte a csomag likvidálhatja a gazdasági növekedést, és a jegybank csütörtöki előrejelzésére hivatkozott, mely szerint idén csupán 0,8%-kal növekedik a GDP, jövőre pedig 0,5%-kal.

Viskupič szerint végül nem 1,3 milliárd euróval fogja csökkenteni saját kiadásait az állam, mint ahogy azt Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter beharangozta, hanem legfeljebb 500 millió euróval, mivel nincs világosan meghatározva, hogy melyik minisztérium pontosan mennyi pénzt és milyen kiadások visszafogásával takarítson meg.

Kamenický a sajtótájékoztatóján megismételte, a takarékoskodás világosan látszik majd a jövő évi állami költségvetés egyes fejezetein, a tervezetet október 15-ig akarja a parlament elé terjeszteni. Robert Fico (Smer-SD) kormányfő hozzátette, visszafogják az állami közbeszerzéseket és vásárlásokat, a külföldi szolgálati utakat és közlése szerint már megkezdődtek az elbocsátások az állami szektorban.