Saját kézben tartják a dolgokat – falugazda céget fejleszt Nemesócsa

Nem konkurenciát akarunk jelenteni a többi vállalkozónak, hanem inkább kiegészíteni szeretnénk a kínálatot a lakosság vagy akár a kisebb szomszéd falvak felé is. Ha valaki nem tud elvégeztetni egy munkát, akkor felhívja az Oucha kft-t, és mi megmondjuk, hogy el tudjuk-e vállalni. A garanciát az jelenti, hogy a cég mögött ott áll az önkormányzat, tehát nem fog csak úgy eltűnni, szükség esetén lehet reklamálni, miközben korrekt áron dolgozik

– részletezi a polgármester.

Egyelőre hét nemesócsai és környékbeli munkavállalóval működnek, ám szeretnék megkétszerezni ezt a számot. Feltett céljuk, hogy további szakmákkal is bővüljön a csapat – egyelőre vízvezetékszerelőjük, asztalosuk és kőművesük van. Az ötletek szintjén még a tésztagyártás, levesfőzés, zöldségtermesztés is felmerült, amelynek végzésére további női alkalmazottaknak adnának munkát. A fejlesztések másik fontos mérföldköve egy központi műhely és raktár volna, illetve kanalas markoló beszerzését is tervezik, s fuvarozási szolgáltatást is szeretnének nyújtani.

Válek szerint a vállalatuk legfőbb előnye, hogy alkalmas munkát, bevételt és megbecsülést biztosít egészségkárosult munkavállalók részére is.