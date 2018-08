A roma holokausztra emlékeztek Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahely | Csütörtök délután megemlékeztek a roma holokauszt áldozatairól a Halpiac téri országos emlékműnél. A felszólalók az emlékezés fontosságágának hangsúlyozása mellett a romák jövőképéről is beszéltek. Mária Patakyová alapjogi biztos az alapjogok betartására, Horváth József Magyarország cigánykirálya egymás szeretetére szólított fel.

Augusztus 2. a roma holokauszt emléknapja. Hetvennégy éve, 1944. augusztus 2-án éjjel kétezer kilencszáz romát és szintót gyilkoltak meg a Auschwitz-Birkenau német koncentrációs tábor felszámolásakor. Dunaszerdahelyen az 1945-ben Nyárasd és Vásárút között a Kis-Duna partján meggyilkolt mintegy hatvan romáról és Janovics Ödön dunaszerdahelyi esperes plébánosról is megemlékeztek, aki megmentette a dunaszerdahelyi romákat a deportálástól. Tizenharmadik alkalommal is számos hazai és nemzetközi vendég - nagykövet, az egyházak- és kulturális intézmények képviselői, polgármester, politikus - tette tiszteletét a dunaszerdahelyi Romológiai Kutató és Módszertani Intézet és az önkormányzat által szervezett megemlékezésen. Ravasz József a módszertani központ igazgatója szerint nem jó irányba halad a romák felzárkóztatása és szocializációja, többségük mélyszegénységben él és kérdéses a jövőképük. “Tudjuk és látjuk, hogy lehet tenni a jelenlegi helyzet ellen és teszünk is valamit. Szükség van a tisztességes emberek segítségére” - jelentette ki Martin Bútora, Andrej Kiska köztársasági elnök tanácsadója. Horváth József cigánykirály egymás szeretetére szólított fel. Mária Patakyová alapjogi biztos hangsúlyozta, hogy mindenkit ugyanazok a jogok illetnek meg. Jozef Viskupič Nagyszombat megye alelnöke és Hájos Zoltán Dunaszerdahely polgármestere is az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az ünnepi beszédek után a jelenlévők megkoszorúzták a roma holokauszt emlékművét.