Rókára célzott a vadász, a golyó egy gyerekszoba falába fúródott

A rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított eljárást, miután egy felsőszecsényi (Horná Seč – Lévai járás) családi ház gyerekszobájának falában lövedéket találtak – közölte a hatóság.

A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a lövést feltehetően egy közeli vadászterületen adták le. A gyanú szerint egy 36 éves férfi rókára célzott golyós puskájával, ám a lövedék a település lakott részének irányába haladt. A golyó valószínűleg lepattant egy falról, majd átszakította a ház külső falát az erkélyajtó mellett, és végül a gyerekszoba falába fúródott.

A rendőrök lefoglalták a férfi Blaser R8 típusú, 6,5 Creedmoor kaliberű puskáját, valamint a házból előkerült lövedéket. A lefoglalt tárgyakat szakértők vizsgálják.

A rendőrség közlése szerint az incidensben senki sem sérült meg.