Régió

Rókára célzott a vadász, a golyó egy gyerekszoba falába fúródott

Rókára célzott a vadász, a golyó egy gyerekszoba falába fúródott
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A lövést feltehetően egy közeli vadászterületen adták le.

A rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított eljárást, miután egy felsőszecsényi (Horná Seč – Lévai járás) családi ház gyerekszobájának falában lövedéket találtak – közölte a hatóság.

A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a lövést feltehetően egy közeli vadászterületen adták le. A gyanú szerint egy 36 éves férfi rókára célzott golyós puskájával, ám a lövedék a település lakott részének irányába haladt. A golyó valószínűleg lepattant egy falról, majd átszakította a ház külső falát az erkélyajtó mellett, és végül a gyerekszoba falába fúródott.

A rendőrök lefoglalták a férfi Blaser R8 típusú, 6,5 Creedmoor kaliberű puskáját, valamint a házból előkerült lövedéket. A lefoglalt tárgyakat szakértők vizsgálják.

A rendőrség közlése szerint az incidensben senki sem sérült meg.

Galéria
Rókára célzott a vadász, a golyó egy gyerekszoba falába fúródott
Rókára célzott a vadász, a golyó egy gyerekszoba falába fúródott
vadász
róka
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?