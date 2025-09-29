Régió

Rohamtempóban terjed a sárgaság a Komáromi járás egyes településein

sargasag k
TASR-felvétel

Illusztráció

Jelenleg négy aktív járványgócot tartanak nyilván – mutatjuk, pontosan hol!

Egy új sárgaságos megbetegedést regisztrált a múlt héten a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ). Szeptember 29-ig 4 járványgócból összesen 140 megbetegedést jelentettek – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Denisa Masárová, a RÚVZ munkatársa.

Jelenleg négy aktív járványgócot tartanak nyilván a komáromi régióban: hármat Ógyallán, egyet Komáromban. Az újabb megbetegedést az egyik érintett családban, Ógyallán regisztrálták. Eddig összesen 134 fertőzöttet jelentettek a városból. Komáromban egy aktív járványgócot regisztrálnak. A múlt héten nem diagnosztizáltak új fertőzöttet. Eddig összesen hat esetet jelentettek a városban.

Összesen 1577 személy áll egészségügyi megfigyelés alatt, figyelik a fertőzöttekkel szoros kontaktusban levőket, és elrendelték a védőoltásukat. Tájékoztatták a gyermekorvosokat a kétéves gyerekek vírusos hepatitisz A elleni védőoltás lehetőségéről a veszélyeztetett körzetekben.

A komáromi RÚVZ intézkedéseket rendelt el a Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskolában.

Ógyallán továbbra sem tanácsolják tömegrendezvények szervezését.

Komáromi járás
sárgaság
Komárom
Ógyalla
