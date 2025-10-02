A sárgaság (hepatitis A) terjedése továbbra sem lassul Szlovákiában, különösen a Komáromi járás érintett. A betegség a komáromi Műszaki Szakközépiskolában is felütötte a fejét.
Rohamosan terjed a sárgaság – egy komáromi középiskolában is megjelent
A Közegészségügyi Hivatal legfrissebb adatai szerint szeptember végéig 140 igazolt fertőzést jelentettek, ezek közül 134 Ógyalláról, hat pedig Komáromból származik.
A helyi hatóságok jelenleg négy aktív gócot tartanak nyilván, hármat Ógyallán, egyet Komáromban. Az újabb megbetegedést egy nagycsaládban regisztrálták, ahol több generáció él együtt nehéz körülmények között.
A járvány főként a marginalizált közösségeket sújtja, ahol a szociális és higiéniai feltételek rosszak
– mondta Denisa Masárová regionális egészségügyi szakember.
A gócokban több száz ember áll megfigyelés alatt. Az egészségügyi hivatal 1577 személy oltását és orvosi felügyeletét rendelte el, mivel közvetlen kapcsolatban álltak fertőzöttekkel.
Középiskola is érintett
Nemcsak a családok, hanem már az oktatási intézmények is veszélybe kerültek. A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal rendeletet adott ki a helyi műszaki szakközépiskolának. Az intézkedés előírja, hogy a fertőzött diákkal kapcsolatba került osztályok tanulói 72 órán belül orvosi vizsgálatra jelentkezzenek, és 14 napon belül kötelezően oltassák be magukat.
Az iskola vezetése a pluska.sk portál kérdéseire annyit válaszolt, hogy nincs hatáskörükben nyilatkozni az esetről.
A tanítás ettől függetlenül folytatódik, de az iskolában betiltották a szülői értekezleteket, és minimalizálták a közös helyiségek használatát. A tantermeket, étkezdét, sőt a tornatermet is rendszeresen fertőtlenítik, a belépésnél kézfertőtlenítő használata kötelező.
Többen megszegték a karantént
A régió egyetlen fertőzési klinikája, a nyitrai egyetemi kórház zsúfolásig megtelt. Jelenleg 33 sárgaságos beteget ápolnak.
„Ha kapacitás szabadul fel, más betegeket is fogadunk, de jelenleg elsősorban a hepatitis A páciensek ellátására koncentrálunk” – magyarázta Petra Vargová, a kórház szóvivője.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egyes betegek önkényesen elhagyják a kórházat, miután aláírják a saját felelősségükre szóló elbocsátási papírokat. Ez közegészségügyi szempontból különösen veszélyes.
A nyitrai rendőrség bűncselekményt jelentett be veszélyes fertőző betegség terjesztésének gyanújával, ami egy beteg távozásával kapcsolatos
– mondta Viktória Borloková rendőrségi szóvivő. Hasonló ügyben a komáromi rendőrség is vizsgálatot indított.
Újabb megyékben bukkan fel a betegség
A sárgaság nem állt meg a Komáromi járás határainál. A Lévai járásban szeptember óta 51 esetet regisztráltak, többségük a Lászlómajor nevű városrészből származik. A múlt héten három fertőzést találtak a hajléktalanszállón, egyet Nagysallóban, kettőt Bajkán.
„A legtöbb eset egy közösségből indult ki, a gócok szorosan összefüggnek egymással” – nyilatkozta Eva Kaňková, a lévai regionális hivatal képviselője.
Az érintett településeken fokozott óvintézkedéseket vezettek be, szoros kontaktokat orvosi felügyelet alá helyeztek, oltásokat rendeltek el, az iskolákban pedig fertőtlenítési protokollokat vezettek be.
Kézmosás, oltás, felelősség
A szakértők egyetértenek abban, hogy a fertőzés elleni leghatékonyabb védekezés a higiéniai szabályok betartása. A rendszeres, szappannal és meleg vízzel történő kézmosás nem csupán ajánlott, hanem létfontosságú.
Magyarázzuk el a gyerekeknek, miért kell étkezés előtt kezet mosni, és ne engedjük őket közösségbe, ha betegségre utaló jeleket mutatnak
– hangsúlyozta dr. Tatiana Červeňová tiszti főorvos.
A közegészségügyi hivatal folyamatosan figyeli a helyzetet. Ha gócpont alakul ki, azonnal epidemiológiai vizsgálat kezdődik, és járványellenes intézkedéseket hoznak. A hepatitis A vírus ráadásul ellenálló, hosszú lappangási ideje miatt (15–50 nap) a beteg akár hetekkel a tünetek jelentkezése előtt is fertőzhet.
