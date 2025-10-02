Rohamosan terjed a sárgaság – egy komáromi középiskolában is megjelent

A Közegészségügyi Hivatal legfrissebb adatai szerint szeptember végéig 140 igazolt fertőzést jelentettek, ezek közül 134 Ógyalláról, hat pedig Komáromból származik.

A helyi hatóságok jelenleg négy aktív gócot tartanak nyilván, hármat Ógyallán, egyet Komáromban. Az újabb megbetegedést egy nagycsaládban regisztrálták, ahol több generáció él együtt nehéz körülmények között.

A járvány főként a marginalizált közösségeket sújtja, ahol a szociális és higiéniai feltételek rosszak

– mondta Denisa Masárová regionális egészségügyi szakember.

A gócokban több száz ember áll megfigyelés alatt. Az egészségügyi hivatal 1577 személy oltását és orvosi felügyeletét rendelte el, mivel közvetlen kapcsolatban álltak fertőzöttekkel.

Középiskola is érintett

Nemcsak a családok, hanem már az oktatási intézmények is veszélybe kerültek. A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal rendeletet adott ki a helyi műszaki szakközépiskolának. Az intézkedés előírja, hogy a fertőzött diákkal kapcsolatba került osztályok tanulói 72 órán belül orvosi vizsgálatra jelentkezzenek, és 14 napon belül kötelezően oltassák be magukat.

Az iskola vezetése a pluska.sk portál kérdéseire annyit válaszolt, hogy nincs hatáskörükben nyilatkozni az esetről.

A tanítás ettől függetlenül folytatódik, de az iskolában betiltották a szülői értekezleteket, és minimalizálták a közös helyiségek használatát. A tantermeket, étkezdét, sőt a tornatermet is rendszeresen fertőtlenítik, a belépésnél kézfertőtlenítő használata kötelező.

Többen megszegték a karantént

A régió egyetlen fertőzési klinikája, a nyitrai egyetemi kórház zsúfolásig megtelt. Jelenleg 33 sárgaságos beteget ápolnak.

„Ha kapacitás szabadul fel, más betegeket is fogadunk, de jelenleg elsősorban a hepatitis A páciensek ellátására koncentrálunk” – magyarázta Petra Vargová, a kórház szóvivője.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egyes betegek önkényesen elhagyják a kórházat, miután aláírják a saját felelősségükre szóló elbocsátási papírokat. Ez közegészségügyi szempontból különösen veszélyes.

A nyitrai rendőrség bűncselekményt jelentett be veszélyes fertőző betegség terjesztésének gyanújával, ami egy beteg távozásával kapcsolatos

– mondta Viktória Borloková rendőrségi szóvivő. Hasonló ügyben a komáromi rendőrség is vizsgálatot indított.