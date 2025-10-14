Régió

Részeg sofőr tért át a szemközti sávba, frontálisan ütközött egy másik autóval

Frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő Octaviával, amit egy 19 éves férfi vezetett.

Eljárást indított a rendőrség egy 25 éves férfi ellen, aki alkoholos befolyásoltság alatt okozott közúti balesetet Bellus (Beluša – Puhói járás) községben.

A hatóság tájékoztatása szerint a férfi Mazda típusú személyautójával a III/1946-os úton haladt, amikor ittas állapotban áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő Škoda Octaviával, amit egy 19 éves férfi vezetett.

A Mazda sofőrjének esetében a helyszínen végzett alkoholszonda-vizsgálat 1,54 ezrelék alkoholt mutatott. A rendőrök bevonták a férfi vezetői engedélyét, majd előállították.

Személyi sérülés nem történt, az előzetes becslések szerint a Mazda mintegy 4000, a Škoda Octavia pedig körülbelül 3000 eurós anyagi kárt szenvedett.

A rendőrség az ügyben függőséget okozó szer hatása alatt elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indított büntetőeljárást.

