Részeg sofőr okozott halálos balesetet, kiesett az autóból az egyik utasa

Október 4-én, szombaton késő este tragikus közlekedési baleset történt a zsolnai járásbeli Trencsénhosszúmező (Dlhé Pole) községben. A Nissan márkájú gépkocsi az erdő irányába haladt, amikor – eddig fel nem tárt körülmények között – letért az útról, és a járművel többször felborult – írja közleményében a rendőrség.

Az egyik megbillenés során kinyílt a hátsó ajtó, kizuhant az ott ülő személy, és az autó alá szorulva életét vesztette. Az anyósülésen tartózkodó utas, valamint a sofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a történteket.

A baleset után a helyszínre kihívott rendőrök megfújatták a gépkocsit vezető férfit, a szonda segítségével 1,79 ezrelék alkoholszintet mutattak ki a szervezetében. A sofőrt őrizetbe vették.

Az ügyet a Zsolnai Járási Rendőrkapitányság illetékes osztálya vette át, a háttérben meghúzódó okok kapcsán még folyik a nyomozás.