Rendőrségi rajtaütés: Ukrajnából szállított illegálisan embereket Szlovákiába két férfi

A rendőrség nyomozásának eddigi állása alapján a férfiak olyan módszereket alkalmaztak, amelyek révén elkerülték a hivatalos ellenőrzéseket. Az ukrajnai állampolgárságú személyek mozgása nem volt törvényes, és sok esetben kiszolgáltatott helyzetben találták magukat az áttelepültek, akiket embercsempész-szervezetek használtak fel – számoltak be közösségi oldalukon a hatóságok.

Az ügy különösen érzékeny, hiszen a felelősök szándékosan kockáztatták az emberek életeit, szállításra alkalmatlan körülmények közepette, gyakran zsúfolt járművekkel vagy veszélyes útvonalakon.

A Büntető törvénykönyv (Btk.) szerint az embercsempészet súlyos bűncselekménynek számít, különösen, ha az áldozatok veszélyes vagy kizsákmányolt helyzetbe kerülnek. A lehetséges ítélet akár egy évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, pénzbírság és a bűncselekményből származó jövedelem elkobzása is lehet.