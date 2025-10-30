Rendőrök élesztettek újra egy fiatal nőt, két férfit őrizetbe vettek (VIDEÓ)

Egy 27 éves nőt élesztettek újra a rendőrök szerdán este egy kassai turistaházban, miután a helyszínen eszméletlen állapotban, életjelek nélkül találták meg.

A nőt a mentők kórházba szállították, ám útközben ismét elvesztette az eszméletét. „Az egyik intézkedő rendőr a mentőautóban folytatta az újraélesztést egészen addig, amíg a beteget át nem adták az orvosoknak. Ha nem lett volna a rendőrök gyors és határozott beavatkozása, a történet tragikus véget érhetett volna” – közölte a rendőrség.

A helyszínen két férfit is őrizetbe vettek, akik a nővel egy időben tartózkodtak az épületben. Az egyik férfi szervezetében kábítószer jelenlétét mutatták ki.

A nő – a rendőrségi tájékoztatás szerint – valószínűleg súlyosan bántalmazta önmagát. Az eset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.