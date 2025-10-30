Régió

Rendőrök élesztettek újra egy fiatal nőt, két férfit őrizetbe vettek (VIDEÓ)

Rendőrök élesztettek újra egy fiatal nőt, két férfit őrizetbe vettek (VIDEÓ)
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az egyik férfi szervezetében kábítószer jelenlétét mutatták ki.

Egy 27 éves nőt élesztettek újra a rendőrök szerdán este egy kassai turistaházban, miután a helyszínen eszméletlen állapotban, életjelek nélkül találták meg.

A nőt a mentők kórházba szállították, ám útközben ismét elvesztette az eszméletét. „Az egyik intézkedő rendőr a mentőautóban folytatta az újraélesztést egészen addig, amíg a beteget át nem adták az orvosoknak. Ha nem lett volna a rendőrök gyors és határozott beavatkozása, a történet tragikus véget érhetett volna” – közölte a rendőrség.

A helyszínen két férfit is őrizetbe vettek, akik a nővel egy időben tartózkodtak az épületben. Az egyik férfi szervezetében kábítószer jelenlétét mutatták ki.

A nő – a rendőrségi tájékoztatás szerint – valószínűleg súlyosan bántalmazta önmagát. Az eset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

videó
rendőrség
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?